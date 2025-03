Ue: 'Non rilevate minacce di droni alla sicurezza di Ispra'

"La Commissione si impegna a proteggere le proprie informazioni, il proprio personale e le proprie reti di fronte a qualsiasi possibile minaccia alla sicurezza. Come prassi generale, la Commissione non comunica ulteriormente su questioni di sicurezza operativa". Sul "caso specifico", "non abbiamo osservato alcuna violazione da parte di droni della no-fly zone sopra il sito Ispra della Commissione né siamo a conoscenza di alcuna specifica minaccia alla sicurezza correlata". Lo dichiara il portavoce della Commissione Thomas Regnier, interpellato sui sorvoli a Ispra (Varese) di un drone, di sospetta origine russa.



