Torna sui binari dal 6 aprile il treno storico di Trenord

Tornerà sui binari dal 6 aprile, per viaggi da trascorrere nell'atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno, il treno storico di Trenord che, dopo i sold put del 2024 per i suoi 100 anni, torna con undici corse dal centro di Milano ai laghi, Novara e verso le montagne della Valassina.

I viaggi con destinazione Como Lago, Novara Nord e Asso saranno animati da personaggi in costume d'epoca che si esibiranno in performance artistiche, teatrali e musicali, basate sulla ricostruzione storica di luoghi e personaggi del tempo. Quelli con destinazione Laveno Mombello Lago, invece, saranno arricchiti da musicisti jazz che renderanno omaggio alla musica degli anni Venti e Trenta.

Il treno è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dal locomotore E 600-3, realizzato da Om-CgeE nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-Cge nel 1949, tutti completamente restaurati. Da aprile a novembre effettuerà undici corse di andata e ritorno da Milano Cadorna: sei saranno dirette a Como Lago; tre a Laveno Mombello Lago, una a Novara e una ad Asso. Il biglietto speciale dedicato all'iniziativa comprende andata e ritorno sul treno storico, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o alle stazioni in cui il convoglio effettua fermata. Per i ragazzi fino ai 13 anni il viaggio è gratuito. Da domani sarà possibile acquistare su trenord.it e App il biglietto speciale per la prima corsa, Milano-Como, di domenica 6 aprile a un costo di 15,60 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA