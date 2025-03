Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi per Miu Miu Literary Club

Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi sono le protagoniste del Miu Miu Literary Club, che si terrà al Circolo Filologico di Milano il 9 e 10 aprile, con accesso libero tramite registrazione. In una serie di conversazioni curate da Olga Campofreda, nella due giorni verranno discusse idee incentrate sulla posizione delle donne nella società, ispirate dalle due autrici.

Per ogni scrittrice è stato scelto un titolo di riferimento: 'Le Inseparabili' per Simone de Beauvoir, scritto nel 1954 e pubblicato nel 2020 e 'The Waiting Years - Onnazaka' (1956) di Fumiko Enchi, un racconto esplicito del desiderio femminile, che narra la storia di Tomo, una donna sposata con un politico di alto rango, che riceve il compito di trovare una concubina per il marito, sacrificando così i suoi bisogni. Un panel di scrittrici condurrà le conversazioni in entrambe le giornate. Tra queste, la franco-americana Lauren Elkin, autrice di Scaffolding e Art Monsters (2023), l'indiana Geetanjali Shree, vincitrice dell'International Booker Prize 2022 con Tomb of Sand; Veronica Raimo, autrice di Lost on Me (2023); Naoise Dolan, autrice di Exciting Times (2020), bestseller del Sunday Times e la poetessa e scrittrice americana Sarah Manguso, autrice di The Two Kinds of Decay (2008).



