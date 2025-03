Sala: 'Sull'urbanistica a breve incontro tra avvocati e Procura'

Si terrà in settimana un incontro tra l'avvocatura del Comune e la Procura di Milano per cercare di sbloccare la situazione delle famiglie che hanno comprato una casa dove al momento non sanno ancora se riusciranno ad entrare per lo stallo che deriva dalle inchieste relative all'urbanistica.

"Noi andiamo avanti per la nostra strada, in questo momento dobbiamo cercare di tutelare chi deve entrare in una nuova casa, chi ha già pagato una parte iniziale - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione di una strada pedonale davanti ad una scuola -. La nostra avvocatura si vedrà con la Procura in settimana e poi capiremo cosa si può fare".

Il nuovo incontro arriva dopo quelli delle scorse settimane con le famiglie e poi con i costruttori delle residenze interessate dal blocco.



