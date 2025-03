Non si dimette il consigliere indagato per maltrattamenti in famiglia

Barwinder Singh non si è dimesso dalla carica di consigliere comunale a Brescia. Accusato di maltrattamenti sulle figlie e costretto al braccialetto elettronico come la moglie, non ha rassegnato le dimissioni come chiesto dalla politica bresciana. Il suo gruppo - una lista civica di centrodestra - è pronto ad espellerlo.

"Sono molto deluso, ma non sorpreso, del fatto che Singh non abbia ancora assunto la decisione di rendere le dimissioni da consigliere comunale per dimostrare di essere quantomeno consapevole dell'importanza e della responsabilità derivante dal ruolo che ricopre" commenta il capogruppo Massimiliano Battagliola.

