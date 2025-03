La Passione secondo Matteo risuonerà in Duomo per Pasqua

Le note della Passione secondo Matteo BWV 244 di Johann Sebastian Bach risuoneranno nel Duomo di Milano, il 16 aprile alle 19, grazie all'Ensemble strumentale e vocale laBarocca diretto da Ruben Jais.

Puntuale come ogni anno, la Veneranda Fabbrica del Duomo, infatti, propone nel periodo pasquale l'esecuzione del repertorio costituito dalle Passioni di Bach. L'appuntamento - spiegano dalla Veneranda Fabbrica - acquista un particolare significato simbolico, in un momento storico tribolato dagli orrori della distruzione: un'invocazione alla pace, nell'imminenza del Triduo Pasquale.

L'iniziativa è frutto dell'ospitalità dell'Arciprete del Duomo, Monsignor Gianantonio Borgonovo, con il Capitolo Metropolitano e la Veneranda Fabbrica del Duomo. Per l'occasione, i Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano affiancheranno laBarocca e il cast internazionale formato da Andreas Post (Evangelista), Marco Saccardin (Jesus), Maria Dalia Albertini (Soprano), Gabriel Dìaz (Alto), Massimo Altieri (Tenore) e Mauro Borgioni (Baritono).

Il concerto, a ingresso gratuito previa prenotazione, sarà fruibile in streaming sul canale YouTube del Duomo di Milano (Duomo Milano TV) e accessibile anche dal sito www.duomomilano.it.



