Il podcast Tintoria agli Arcimboldi con Panariello

Tintoria, il podcast ideato da Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast, arriva domani al Teatro Arcimboldi di Milano per la prima volta. Per l'occasione, sarà ospite Giorgio Panariello, che porterà sul palco esperienze, aneddoti e leggende, prima del suo nuovo spettacolo "E se domani…".

Oltre 200 puntate e più di 50 milioni di visualizzazioni, Tintoria ha vinto il Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio del pubblico Amazon Music de IL POD.



