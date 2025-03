Guasto sulla linea Av, ritardi a Milano oltre i 90 minuti

Ritardi oltre i 90 minuti vengono segnalati per alcuni convogli in arrivo e partenza alla stazione centrale di Milano per effetto dei problemi sulla linea ferroviaria Alta Velocità tra Roma e Napoli.

In particolare sono segnalati in ritardo due convogli in partenza per Torino Porta Nuova delle 11.10 e 10.02 (fino a 97 minuti di ritardo) e sei convogli in arrivo dal sud (Battipaglia, Napoli Centrale, Salerno e Foggia) tutti previsti originariamente in arrivo tra le 10.58 e le 12.58 ma con ritardi compresi tra i 48 e 99 minuti.

In stazione Centrale, a Milano, la situazione è relativamente tranquilla e non si registrano, al momento, code agli sportelli di assistenza clienti. Il servizio di annuncio vocale e quello visivo sui tabelloni allertano i viaggiatori dei ritardi per un guasto "ora risolto" per i treni diretti a sud.



