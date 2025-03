'Graffito di Luce', installazione a Santa Maria delle Grazie

Sarà esposta nel chiostro e nella Sacrestia del Bramante di Santa Maria delle Grazie, dal 6 al 13 aprile, nell'ambito della Milano Design Week 2025, l'installazione 'Graffito di Luce', nata da un progetto dell'architetto Luca Trazzi in collaborazione con Fan Europe Lighting.

"Lo sguardo sintetico dell'architetto - spiegano gli organizzatori dell'evento - ha ricomposto gli elementi salienti del chiostro piccolo e Sacrestia rinascimentali costruiti tra il 1492 e il 1497, attribuiti all'urbinate Donato Bramante, in aperto dialogo con la tribuna, individuando in un graffito decorativo nell'intonaco del chiostro rappresentante dei fiori, l'elemento ispiratore per la sua installazione luminosa. In modo analogo all'ornato murario che animava la partitura architettonica, le lampade presentano una struttura tondeggiante leggera a raggiera e ravvivano con la loro luce calda gli ambienti altrimenti in ombra tracciando percorsi luminosi, circolare nel porticato, stellato nel giardino, lineare verso l'abside nella sacrestia".

Le lampade all'interno del giardino e della Sacrestia sono otto, con trentadue raggi. E "l'impiego del numero otto e dei suoi multipli - spiegano gli organizzatori - rivela l'omaggio a Bramante, che ha adottato lo stesso numero nella tribuna insieme a dodici apostoli e quattro evangelisti. La scelta dell'otto è, infatti, associato all'ottavo giorno dedicato alla Resurrezione e all'Uomo Nuovo, e solo successivamente all'Immacolata Concezione diventato dogma nel 1854".

L'installazione si pone in continuità con i precedenti interventi dell'architetto Luca Trazzi per Santa Maria delle Grazie, di cui ha già progettato l'attuale illuminazione che ne valorizza le forme esterne di notte.

Sarà possibile ammirare l'installazione ogni giorno dalle 10 alle 22. È la prima volta che viene ospitata in Santa Maria delle Grazie un'installazione per il Salone del Mobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA