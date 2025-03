Gianfala completa acquisizione Pignatelli,via rinnovamento brand

La storica maison di abiti da cerimonia Carlo Pignatelli è stata acquisita dall'imprenditore Francesco Gianfala. L'operazione, completata dopo una prima fase avviata nel maggio 2024, prelude a un processo di trasformazione strategica del brand.

Il rebranding segnerà un passaggio cruciale: a partire dalla collezione Main SS2026, il marchio assumerà la denominazione Pignatelli, accompagnato da un rinnovamento dell'identità visiva. L'obiettivo è "mantenere intatte - spiega Gianfala - le radici sartoriali e l'eccellenza del Made in Italy, proiettandole in una dimensione più contemporanea e dinamica. Il nuovo corso mira a intercettare un target più giovane e internazionale, con un focus specifico sulla fascia 18-25 anni".

La Maison intende valorizzare le occasioni speciali - dal diciottesimo compleanno al matrimonio - attraverso una proposta che coniughi artigianalità e stile Made in Italy. Francesco Pignatelli, nipote del fondatore, continuerà a ricoprire il ruolo di direttore creativo, garantendo continuità con il patrimonio genetico del brand. Il piano di sviluppo Italia, spiega Francesco Gianfala, "redatto in collaborazione con Deloitte, prevede un'articolata strategia di espansione.

L'Italia rimane il mercato prioritario, ma l'attenzione è rivolta a mercati strategici come Asia, Medio Oriente, India e Sud America".

A supporto di questa visione internazionale, è stato previsto il lancio dell'e-commerce. "Stiamo definendo una nuova sede che integrerà uffici e showroom, ottimizzando le risorse", aggiunge il ceo Alessandro Rossi. "Stiamo inoltre valutando possibili partnership con selezionate realtà produttive italiane". Un ulteriore tassello del progetto di rinnovamento sarà il lancio della linea lifestyle Pignatelli Omnia, previsto per giugno 2025.



