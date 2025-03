Esce 'Ti penso', nuovo singolo di Venerus

A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album "Il Segreto', Venerus torna con il nuovo singolo "Ti Penso", disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 aprile per Asian Fake / Emi Records.

"Una canzone che arriva dal cuore e dai giorni e le notti passati per le strade di questa e cento altre città. È una dedica, come quelle che trovi quando apri un libro e inizi così un nuovo viaggio" dice il cantautore milanese, che con il nuovo pezzo prosegue il suo viaggio artistico con sonorità e beat avvolgenti, che rimandano all'universo hip hop / R'n'B degli anni '90.



