Cracco in Galleria, a Milano l'arte dopo le proteste

Dopo le quattro proteste di Ultima Generazione, Cracco in Galleria torna protagonista con tre video animazioni di Gaia Alari, al centro della settima edizione di Galleria Cracco, il progetto di arte pubblica che da domani al primo maggio abiterà gli spazi delle lunette del ristorante.

Progetto nato con l'obiettivo di portare l'arte nel cuore della città, Galleria Cracco nasce nel 2018 da un'idea dello chef con l'agenzia di comunicazione Paridevitale e la curatela di Sky Arte. Per le tre finestre che si affacciano su Galleria Vittorio Emanuele II, Gaia Alari ha pensato a tre diverse video animazioni che verranno proiettate in loop per un mese: Fantasy, che dà il titolo all'intera mostra, è un'animazione tradizionale disegnata su carta, fotogramma per fotogramma, realizzata nel 2024 per il gruppo musicale Lunar Vacation; The Space Between è stata realizzata nel 2024 per il concerto del gruppo indie inglese Porridge Radio al Centre Pompidou di Parigi; Senza Titolo è un inedito realizzato appositamente per questa occasione.



