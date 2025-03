Bff Bank mostra il 'Paradiso Perduto' di Milton visto da Baj

La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso metafora di temi universali come libertà, amore e la scoperta del male. E' "Baj + Milton, 'Paradiso Perduto', i paradossi della libertà", la rassegna che Bff Bank porta a Milano nella sua sede centrale, dal 3 aprile fino al 17 ottobre.

La mostra, accessibile gratuitamente ma su prenotazione, inserisce negli spazi del palazzo Bff inaugurato nel novembre scorso, la serie completa delle quaranta acqueforti realizzate dal pittore e scultore milanese Enrico Baj per illustrare il 'Paradiso perduto' del poeta inglese John Milton. Acquaforti pubblicate nel 1987 in un libro d'artista da Mastrogiacomo editore con l'introduzione e traduzioni di Roberto Sanesi, primo traduttore dell'opera miltoniana per Mondadori.

La mostra racconta proprio il dialogo a più livelli tra l'opera dei tre artisti. Se infatti ad accogliere i visitatori nell'atrio del palazzo ideato dagli archietti Paolo Brescia e Tommano Principi sono alcuni pezzi del gigantesco collage 'L'Apocalisse', realizzato da Bai tra il 1978 e il 2001, la mostra prosegue verso i piani inferiori, simulando una 'caduta' dal paradiso. Ma la luce dei piani alti scende col visitatore attraverso le aperture del vetro e illumina le acquaforti, accompagnate dai versi di Milton e dalle traduzioni di Sanesi.

Una triplice lettura che guida il visitatore alla scoperta di otto paradossi impliciti nella libertà umana: la libertà assoluta, il libero arbitrio, la perfezione, l'obbedienza, la conoscenza, l'amore, la responsabilità e la crescita.

Bff Gallery nasce come "gesto di responsabilità verso la collettività e verso il patrimonio culturale del nostro Paese" ha spiegato BFF Bank. L'idea, ha aggiunto la curatrice Maria Alicata, è avere ogni anno almeno 2-3 mostre che si aprano alla cittadinanza. Di tutte le età. Non a caso "Baj + Milton 'Paradiso Perduto', i paradossi della libertà" offre anche un percorso per i più piccoli, con un 'serpentello' tentatore che guida con un linguaggio semplice i bambini alla scoperta delle opere.



