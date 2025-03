Precipita da un sentiero in quota, morto escursionista

Un escursionista di 62 anni è morto questa mattina ai Corni di Canzo, nel cuore del Triangolo Lariano (Como), precipitando da una altezza di circa 30 metri mentre procedeva lungo un sentiero in quota. L'incidente è avvenuto attorno alle 12.30. In suo soccorso si sono attivati i tecnici dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano. Nulla da fare per l'escursionista che è deceduto sul colpo. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso del 118. Non è escluso che la caduta sia conseguenza di un malore.



