Pietà Rondanini e Bob Wilson, domenica 6 aprile visite gratuite

Domenica prossima 6 aprile chiude l'art week con un passaggio ideale di testimone al Salone del Mobile, ovvero una giornata di visite in anteprima dell'installazione 'Robert Wilson. Mother' al museo della Pietà Rondanini del Castello Sforzesco.

Visite gratuite (ma su prenotazione) come quelle per tutti i musei civici ogni prima domenica del mese.

Poi l'opera di Wilson che dialoga con il capolavoro incompiuto di Michelangelo attraverso luce e suono, è che è stata presentata dal Salone del Mobile in collaborazione con il Comune, sarà visitabile, sempre su prenotazione dall'8 aprile al 18 maggio. Il suono scelto da Wilson, regista iconico e artista chiamato a realizzare proprie opere anche al Louvre, è quello dello 'Stabat Mater', preghiera alla Vergine sofferente per la morte del figlio, in questo caso nella versione vocale e strumentale del compositore estone Arvo Pärt.

Da pochi giorni sempre a Milano ha inaugurato anche un'altra opera di Wilson visibile al Museo Poldi Pezzoli nella mostra dedicata al pittore rinascimentale Antonio Solario.



