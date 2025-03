Il giocatore del Milan Rubén Loftus-Cheek è stato operatgo oggi di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata. Lo rende noto sul proprio sito il club rossonero, precisando che l'intervento, eseguito dal professor Francesco Corcione e dalla sua équipe, "è perfettamente riuscito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA