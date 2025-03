Esplosione in una palazzina nel Pavese, nessun disperso

Un'esplosione si è verificata questa mattina in un edificio di Villanterio, in provincia di Pavia. Gli occupanti sono tutti salvi, uno è ferito. Lo rendono noto i carabinieri.

La palazzina di due piani, con quattro appartamenti, si trova in via Donizetti. L'esplosione, provocata probabilmente da una fuga di gas, è avvenuta in uno degli alloggi al primo piano e ha causato danni rilevanti all'edificio. Al momento dello scoppio era presente il proprietario, un sessantenne, ricoverato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Nell'esplosione ha riportato alcune ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc, ma illesi, i due vicini di casa. L'alloggio sventrato è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Pavia e Lodi, che stanno lavorando per completare le verifiche e per garantire la sicurezza nell'area circostante. In supporto sono stati attivati anche i nuclei specializzati Usar (Urban Search and Rescue) e i Cinofili, impegnati nella ricerca di eventuali persone coinvolte

