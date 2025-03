"Corri Battaglia di Pavia" sui luoghi del celebre scontro

Una bella giornata di sole ha fatto da sfondo oggi alla "Corri Battaglia di Pavia", gara podistica di 13 chilometri organizzata dall' ASD Atletica Cento Torri di Pavia con l'approvazione della Fidal e del Comitato regionale Lombardia e provinciale di Pavia, nell'ambito del cinquecentenario del famoso scontro del 1525. I partecipanti sono stati più di 1.500. Con il tempo di 31'38", tra gli uomini ha vinto Azeddine Berrite (Atletica Cento Torri) mentre tra le donne si è imposta la neocampionessa europea vertical di Skysnow Benedetta Broggi (Sport Project Vco).

Il tracciato ha toccato alcuni dei posti legati alla Battaglia di Pavia come il Castello di Mirabello e la Cascina Repentita, luogo quest'ultimo dove nacque la "Zuppa alla Pavese" e venne imprigionato il re di Francia Francesco I in seguito alla sconfitta maturata sul campo contro l'imperatore Carlo V.

Con il pettorale 1525 (l'anno della Battaglia) si è presentato al via il sindaco Michele Lissia: "Per Pavia - ha sottolineato una volta tagliato il traguardo - questa manifestazione ha rappresentato un'opportunità per coniugare sport, storia e cultura ripercorrendo le tappe di un evento che ha segnato il destino dell'Europa e prima ancora quello della città. Unendo questi tre ambiti, oggi abbiamo portato tante persone a scoprire le bellezze del posto e al contempo abbiamo sostenuto aspetti importanti come lo sport, la salute e il vivere sano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA