Cargo Bike Day a Milano, per una mobilità urbana sostenibile

Sono state un migliaio le persone che oggi a Milano hanno partecipato al primo Cargo Bike Day, una grande festa per scoprire le cargo bike, considerate una soluzione per il trasporto sostenibile di persone e merci.

"Le cargo bike, molto diffuse nei Paesi del nord Europa, sono ancora rare alle nostre latitudini - spiega Claudio Magliulo, direttore di Clean Cities Italia che ha organizzato la manifestazione - ma a Milano oggi abbiamo dimostrato come anche in Italia possono trasformare le nostre città e la mobilità urbana, riducendo il numero delle auto private e dei furgoni per le consegne, abbassando quasi a zero i livelli degli inquinanti dell'aria e C02, diminuendo i costi per la logistica, liberando lo spazio pubblico occupato dai veicoli e aumentando la sicurezza stradale per tutte le persone".

Il Cargo Bike Day si inserisce nell'ambito di Cargo Revolution, la campagna di Clean Cities lanciata a Londra nel 2023 per promuovere l'adozione su larga scala delle cargo bike e dei veicoli assimilabili per il trasporto di cose e persone.

Cargo Revolution è stata lanciata a Londra nel 2023. Secondo un'analisi di TRT - Trasporti e Territorio per Clean Cities, Milano può aspirare a diventare una città nella quale almeno il 30% delle consegne dell'ultimo miglio possono essere fatte in cargo bike. Attualmente a Milano solo 2 pacchi su 100 dell'e-commerce vengono consegnati in cargo bike.



