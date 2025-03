Calcio: Nesta amaro 'poca cattiveria, non possiamo perdere così'

"Non possiamo perdere tre a zero con il Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari. Ci manca la cattiveria per vincere. Ci siamo avvicinati molto alla loro porta, abbiamo fatto un buon primo tempo. Ma bisogna mettere in campo un altro atteggiamento. Bisogna crossare, tentare la giocata, tirare". Questa l'analisi dell'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, nel dopo partita.

"Sì, deluso - ha detto - dovevamo tirare di più, fare sporcare di più il loro portiere. Dobbiamo finire il campionato alla grande. Ci siamo, ma è sempre più dura. Bisogna sempre correre a duecento all'ora, altrimenti bisogna cambiare lavoro.

Ora abbiamo un derby: dobbiamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi".



