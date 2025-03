Arianna Manfredini è diventata la più giovane pallavolista a debuttare in Serie A. Ieri sera il libero di Casalmaggiore è scesa in campo - a 13 anni, 4 mesi e 28 giorni - nella partita vinta 3-0 contro il Concorezza, incontro valido per la Pool Salvezza della Serie A2.

Il record negli ultimi scambi del terzo set, quando l'allenatore Claudio Cesar Cuello ha fatto debuttare la giovanissima pallavolista, che ha poi festeggiato la vittoria con le compagne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA