Auto falcia cinque moto sulla Gardesana, un ferito grave

Un'auto ha falciato cinque moto proveniente dal lato opposto. L'incidente è avvenuto questa mattina dopo le 8 in provincia di Brescia lungo la statale 45 bis, la Gardesana Ovest, che collega la città al lago di Garda Nel tremendo impatto ad avere la peggio è stato soprattutto un motociclista che ha riportato ferite gravi, anche se sono diversi i feriti, per due dei quali è arrivato l'elisoccorso.

Le moto coinvolte nell'incidente stradale facevano parte di un gruppo di nove mezzi che l'auto ha impattato all'altezza di una curva dopo una galleria a Prevalle. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.



