Stasi: 'Voglio la verità, emerga ciò che non ancora è emerso'

Ora che c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, per l'omicidio di Chiara Poggi, prova "uno tsunami di emozioni" Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'assassinio della ragazza. "Mi auguro che si possa arrivare alla verità, alla giustizia, per Chiara soprattutto - dice in un'intervista alle Iene in onda domani - per la sua famiglia, per tutti quanti. Vivo con fiduciosa attesa, con speranza.



Quello che ho in cuore - aggiunge- è che salti fuori la verità, che venga alla luce tutto quello che deve emergere, che non è ancora emerso. Nient'altro".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA