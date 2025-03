Stagi confermato presidente gruppo lombardo giornalisti sportivi

Il direttore di Tuttobiciweb Pier Augusto Stagi è stato rieletto presidente del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (GLGS-USSI Lombardia), all'assemblea elettorale del Gruppo, che si è svolta ieri alla sede dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Per Stagi si conferma l'incarico che ha assunto la prima volta nel maggio 2023 dopo le dimissioni di Gabriele Tacchini, presidente Onorario del GLGS e da inizio marzo Consigliere Nazionale dell'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). Altro Consigliere Nazionale USSI per la Lombardia è Franco Angelotti.

Sono stati inoltre eletti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, che sarà in carica per il quadriennio Olimpico 2025-2028: Consiglieri professionali sono Giacomo Spartaco Bertoletti, Monica Colombo, Giulia De Maio, Anna Maria Di Luca, Francesco Doria, Stefano Gramegna, Giulio Mola, Francesco Ordine, Pierangelo Panzeri, Vito Romaniello, Nicolò Vallone.

Revisori dei conti professionali Claudio Arrigoni e Tiziana Cairati.

Consiglieri collaboratori Gabriele Aru, Gianfranco Fasan, Federica Sorrentino e Stefano Benetazzo.



