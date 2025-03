Serie A: il Bologna vince 1-0 a Venezia, Como-Empoli 1-1

Il Bologna ha vinto 1-0 a Venezia mentre il Como e l'Empoli hanno pareggiato 1-1 al Sinigaglia nei due anticipi della 30/a giornata di serie A disputati alle 15.

Il solito Orsolini, alla 11/a rete in campionato, con un bel tiro al volo a inizio ripresa ha regalato i tre punti ai rossoblù, che resteranno quarti in classifica. A Como, a segnare per primo è stato il greco Douvikas, al 16' st, ma al 30' è arrivata la risposta di Kouame. I lariani avvicinano la quota salvezza salendo a quota 30 punti. I toscani restano terz'ultimi con 23, sopra il Venezia fermo a 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA