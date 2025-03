Salvini, ho invitato Vance alle Olimpiadi di Cortina

"Con Vance c'è stato un cordialissimo scambio telefonico, l'ho invitato in Veneto, a Cortina fra meno di un anno per le Olimpiadi, e spero di poterlo ospitare". Lo ha detto ai giornalisti Matteo Salvini, a margine dell'evento della Lega a Padova.

"Conto di andarci il prima possibile - ha aggiunto, rispondendo circa la volontà di un incontro con il vicepresidente Usa - perché il mio mestiere è creare spazi alle imprese italiane, far crescere le imprese italiane insieme ad altri colleghi di governo". "Non è che mi voglia sostituire a nessuno, faccio il ministro dei Lavori pubblici e quindi se c'è un piano da mille miliardi di dollari per sviluppare le infrastrutture negli Stati Uniti è mio dovere portarci le aziende che si occupano di infrastrutture", ha concluso.



