Salmo 'quel bravo ragazzo' protagonista a Sky Tg24 Stories

È Salmo, il protagonista della nuova puntata di "Stories", il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky Tg24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, il rapper e attore si racconta in "Salmo - Quel bravo ragazzo". In onda lunedì 31 marzo alle 21:00 su Sky Tg24, sabato 5 aprile alle 12:20 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand.

Dopo una lunga carriera musicale dedicata al rap, ed essersi affacciato nel mondo del cinema, Salmo è tornato a recitare (nei panni di Snake) e a curare la colonna sonora in 'Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco', la serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming su Now: "Nella prima stagione abbiamo raccontato più o meno quello che è successo a Milano negli anni passati. Invece, questa seconda stagione è molto attuale. C'è una sorta di guerra di territorio, tutti i personaggi sono cresciuti, hanno responsabilità diverse, sono passati un po' di anni. Ci sono tanti personaggi nella serie, quindi la storia di ognuno si è evoluta e cambiata" ha raccontato.

Per descrivere il ritorno sul set, Salmo non ha dubbi: "La recitazione è un po' un trauma, un bellissimo trauma. Molto simile alla musica, ma è un po' diverso, perché stare sul set è una rottura per certi versi, sia per i tempi morti e le pause, sia per il dover accendere e spegnere i sentimenti. Questa roba ti scava dentro, però il risultato è interessante". In tal senso, rivelatrice è stata la confidenza fattagli dal suo amico Alessandro Borghi, con lui nel cast, in un ruolo tutto da scoprire, del sesto episodio di Gangs of Milano, interamente dedicato al personaggio di Snake. Borghi una volta gli ha detto che fare cinema è come andare in terapia: "Sì, è una seduta allo psicologo gratis, aveva ragione. È un'arma a doppio taglio, dato che vai giù molte volte ed è pericoloso. Io ho avuto la possibilità di poter scegliere il mio personaggio e l'ho calibrato in base alla mia vita. Me lo sono scelto pulito, quindi senza droghe, senza alcol, senza criminalità. Non sono proprio del settore, ma riesco a capire che quando interpreti un personaggio, poi te lo porti dentro a vita, quindi io me lo sono scelto buono per potermi salvare la vita dopo".

Ma non si chiudono qui le novità, perché è in arrivo il suo nuovo attesissimo album: 'Ranch', un titolo che non rimanda al classico immaginario western, ma a un concetto più personale: è il rifugio nel cuore della Sardegna dove Salmo si è isolato nell'ultimo periodo, lontano da tutti, per ritrovare sé stesso e lavorare alla sua musica in totale libertà. Commentando questa prossima uscita, il rapper rivela che "non avevo idea di fare il disco, sono uscite cinque o sei canzoni così di seguito, dopo che ho mollato Instagram e i social, è stata un'esplosione di creatività. Dopo che ho raccolto i pezzi ho capito quale sarebbe stato il concept e il nome. Il concetto 'ranch' nella mia testa è un posto isolato, il posto dove stare da soli e sentirsi al sicuro. Ho ricreato questo posto in una collina in Sardegna, dove non c'è nessuno".

Con l'annuncio di 'Ranch', cresce l'attesa anche per Lebonski Park, l'evento unico in programma il 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live - Rho. Non un semplice concerto, ma un'esperienza totale: oltre alla musica, i fan potranno immergersi in un vero e proprio parco a tema ispirato all'immaginario di Salmo, tra scenografie spettacolari e un viaggio attraverso i momenti più iconici della sua carriera e discografia: "Non so se è già sold-out ma poco ci manca, i live sono molto importanti e vanno conciliati sempre con la giusta caciara. Questo è una sorta di parco mischiato al live, dove tu arrivi al pomeriggio e ci sono una serie di intrattenimenti. È un'esperienza".



