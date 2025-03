Riaperto il Castello Sforzesco dopo il principio d'incendio

Dopo il principio d'incendio spento stamani dai vigili del fuoco in una sala al primo piano del Castello Sforzesco di Milano sono stati riaperti gli spazi museali al piano terra e il museo della Pietà Rondanini, il Museo degli Strumenti Musicali e i gli spazi dei musei affacciati sul cortile della Rocchetta. Il primo piano, spiegano i vigili del fuoco, rimarrà chiuso fino alla messa in sicurezza mentre l'area intorno allo storico edificio è da poco tornata fruibile ai visitatori.

Il principio di incendio si era sviluppato attorno alle 11, all'Interno del Museo delle Arti Decorative per cause ancora da accertare. I musei del Castello Sforzesco erano stati evacuati appena scattate le misure di sicurezza, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, mentre i cortili del Castello Sforzesco sono sempre rimasti accessibili.

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno poi messo sotto controllo le fiamme che si erano sviluppate a causa di un trasformatore in un pannello espositore. Si era sviluppata una densa coltre di fumo che aveva costretto i soccorritori ad evacuare le persone che in quel momento si trovavano all'interno della sala, ma non si sono registrati feriti o persone intossicate.

