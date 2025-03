Oltre 15.000 ragazzi all'Open Day del Politecnico di Milano

Oltre 15.000 ragazze e ragazzi hanno partecipato all'Open Day organizzato dal Politecnico di Milano nel campus di piazza Leonardo per far conoscere l'offerta formativa dell'Ateneo.

Per l'anno accademico 2025-2026 il Politecnico propone 71 corsi di studio, di cui 26 di laurea triennali,45 di laurea magistrale e 20 programmi di dottorato di ricerca negli ambiti dell'ingegneria, dell'architettura e del design.

Novità di quest'anno è il corso di laurea magistrale in 'Landscape architecture - land landscape heritage' che dal prossimo anno accademico 2025-26 sarà attivato nel campus di Piacenza. Il corso formerà architetti paesaggisti capaci "di affrontare in modo integrato le trasformazioni dei paesaggi urbani, rurali e naturali, grazie a una preparazione interdisciplinare che unisce architettura e urbanistica, ingegneria, ecologia, storia, economia e diritto" ha spiegato l'ateneo.

Dopo l'Open Day il Politecnico proporrà una serie di appuntamenti online per approfondire l'offerta didattica: dal 31 marzo al 4 aprile si svolgeranno i webinar di presentazione dei corsi di laurea, mentre dal 7 all'11 aprile sarà possibile seguire quelli dedicati ai corsi di laurea magistrale e alle procedure di ingresso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA