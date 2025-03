Nasce 'ErasMag', primo magazine on line dedicato a Erasmus+

Parte "ErasMag", il "primo magazine on line in Europa dedicato al mondo dell'Erasmus+" e in gran parte raccontato in presa diretta dai suoi protagonisti. Saranno infatti proprio loro, studentesse e studenti di diverse nazionalità che stanno trascorrendo un periodo di studio universitario all'estero, a firmare gli articoli, da veri inviati nelle città universitarie della galassia Erasmus+.

"ErasMag" - viene spiegato in una nota - si presenterà ai lettori sotto forma di un portale interamente in lingua inglese, ricco di contenuti per scoprire una delle facce più belle dell'Europa: quella dei suoi giovani che si muovono senza confini e che viaggiano conoscendo e imparando. Oltre alle esperienze dei giovani, una parte del magazine conterrà informazioni e notizie sempre legate al programma Erasmus+ che sarà curata da giornalisti.

L'iniziativa editoriale nasce in Italia grazie al Gruppo Sae, editore dei quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio Emilia, La Nuova Ferrara, forte dell'esperienza del progetto di giornalismo per studenti "Scuola2030", e grazie alla Fondazione garageErasmus, formalmente riconosciuta dalla Commissione europea e membro della Erasmus+ Student & Alumni Alliance, che supporta ErasMag.

All'iniziativa collabora l'Università di Pavia. E proprio all'ateneo arriveranno domani circa quaranta studenti Erasmus+ da oltre 20 città europee - da Berlino ad Atene, da Lisbona a Bruxelles, da Roma a Parigi - che sono stati selezionati da garagErasmus nei mesi scorsi per diventare "ambassador ErasMag".





