Maltrattamenti sulle figlie, indagato un consigliere comunale a Brescia

Il consigliere comunale di centrodestra a Brescia Balwinder Singh, 49 anni, di origini indiane, nella città lombarda da 24 anni ed eletto alle ultime elezioni nella lista "Fabio Rolfi Sindaco", è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti delle figlie. Lo scrive "Il Corriere della Sera" nelle pagine bresciane.

Secondo il quotidiano, nei confronti dell'uomo e della moglie il gip su richiesta della Procura ha disposto il braccialetto elettronico e non può avvicinarsi alle due figlie - già maggiorenni - che ora sono in comunità.

Stando alle indagini, avrebbe impedito alle ragazze di vivere all'occidentale e per questo le avrebbe picchiate impedendo loro di conoscere coetanei italiani. L'inchiesta era nata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla più piccola delle due figlie che a un'insegnate aveva confidato le presunte violenze subite dai genitori.

Secondo le indagini della Squadra mobile della questura di Brescia che ha condotto gli accertamenti, Balwinder Singh avrebbe anche manifestato condivisione per l'omicidio di Saman Abbas, uccisa dai genitori in provincia Reggio Emilia.

Davanti alle figlie Singh avrebbe definito l'omicidio "un'azione doverosa per preservare la reputazione sociale". L'uomo, che ieri era regolarmente in consiglio comunale a Brescia senza riferire nulla a nessuno della vicenda, si proclama innocente con chi gli ha parlato in mattinata. A livello politico è previsto un confronto con i vertici della lista civica con la quale è stato eletto.

Abusi sulle sorelle, arrestato il figlio del consigliere indagato

Emerge un altro aspetto inquietante nell'ambito dell'inchiesta sul consigliere comunale del centrodestra a Brescia Balwinder Singh, indagato con la moglie per maltrattamenti sulle figlie e che deve indossare il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinamento alle ragazze e ai luoghi da loro frequentati. Nella stessa inchiesta è stato infatti arrestato alcuni giorni fa uno dei figli della coppia accusato di violenza sessuale sulle sorelle. Il giovane, di 26 anni, si trova in carcere.

