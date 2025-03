Flash-mob FdI contro moschea in hub Protezione Civile a Milano

Un flash-mob è stato attuato da Fratelli d'Italia, questa mattina a Milano in via Novara contro "l'intenzione del Comune" di ospitare una moschea nell'hub della Protezione Civile che si trova nella stessa via.

"Grazie ai cittadini - ha affermato il deputato Riccardo De Corato che ha preso parte all'iniziativa - sono già state bloccate altre due moschee. Una sempre a pochi passi da qui, a San Siro mentre l'altra in una traversa di via Padova. Il nostro intento e soprattutto il mio è quello di bloccare l'ennesimo tentativo del centrosinistra milanese di islamizzare la città di Milano".

"Tutti questi luoghi di musulmani, come abbiamo visto anche nelle scorse settimane, sono spesso frequentati da criminali. Non metto in dubbio e non discuto che tutti lo siano, ma garantisce il sindaco che i loro Imam e frequentatori appunto, ed i sermoni stessi rigorosamente in arabo e spesso letti da Imam non iscritti agli albi, siano tutti regolari e non incentivano alla partecipazione alla Jihad islamica e inneggiano al martirio?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA