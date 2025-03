Ha perso il controllo della sua auto in uscita da una curva, ha invaso la corsia di marcia opposta ed è finita in un canale, impattando contro la sponda in cemento: è morta così, questa notte poco dopo le due, a Cremona, una 28enne. Guidava una Renault Clio e l'incidente si è verificato lungo via Giuseppina, alle porte della città. Cause e dinamica sono al vaglio dei carabinieri: già escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA