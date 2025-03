Equiraduno dell'Anno Santo in Lombardia, tappa in piazza Duomo

In occasione del Giubileo 2025 cavalieri e amazzoni a cavallo hanno popolato questa mattina piazza del Duomo a Milano, tappa lombarda del pellegrinaggio verso Roma. La cerimonia ufficiale di benedizione ha coinvolto una ventina di cavalli della tratta lombarda dell'Equiraduno dell'Anno Santo - Horse Green Experience, un pellegrinaggio equestre che, attraversando l'Italia, condurrà cavalieri e amazzoni fino a piazza San Pietro a Roma, il 14 maggio. Alla cerimonia sono intervenuti don Massimo Pavanello (Arcidiocesi di Milano), il generale Carmine Sepe (comandante CME Lombardia) e Maurizio Rosellini (presidente Final Furlong). Presente anche Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda, Design e Grandi Eventi di Regione Lombardia. "Partecipo con emozione e orgoglio alla benedizione dei cavalli e dei cavalieri", ha detto Mazzali, sottolineando che "accanto alla dimensione religiosa, il pellegrinaggio assume anche un profondo valore turistico e culturale" e che la Lombardia "vanta ben 69 chiese giubilari distribuite in tutte le province, diventando così protagonista di un turismo lento e profondo".

Ad aprire il corteo, erano presenti importanti rappresentanze del mondo equestre e istituzionale. Tra questi il Reggimento a Cavallo "Voloire", le Giacche Verdi Lombardia con il presidente Giuseppe Scabioli (che assieme a Mario Iavarone è stato l'organizzatore di questa tappa milanese), i City Angels, la storica unità di artiglieria a cavallo dell'Esercito Italiano, le Forze dell'Ordine e le associazioni equestri con il gagliardetto da benedire, oltre ai rappresentanti del Consorzio Cavalli Varese.

Il tragitto lombardo dell'Equiraduno, realizzato in collaborazione con Consorzio CavalliVarese e Natura a Cavallo, toccherà alcune delle località più suggestive della regione. Da Varese a Milano, fino a Varzi, dove i cavalieri il 13 aprile si riuniranno con i partecipanti delle altre tratte lungo tre antichi cammini di pellegrinaggio: via Francigena, Romea Strata e Romea Germanica.

