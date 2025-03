Controlli della Polizia locale a Milano, arresti e sanzioni

Sono state controllate 1027 persone ieri sera e la notte scorsa dagli agenti della Polizia locale di Milano che si sono concentrati nella zona di viale Cenisio e del Cimitero monumentale.

Sono state accertate 105 violazioni al codice stradale e sospese 15 patenti. Un romeno di 40 anni è stato arrestato in via Lampedusa e trovato con un documento falso. Dai controlli al terminale è risultato essere ricercato per un cumulo di pena di 12 anni per estorsione e altri reati e violazione della messa in prova. Un italiano di 19 anni è stato arrestato in via Senigallia per spaccio di droga e resistenza a Pubblico ufficiale In via Azzurri d'Italia, a bordo di un autobus, si è verificata una rapina: due egiziane in compagnia di un amico sono state aggredite da un connazionale che ha strappato a una di loro una collanina; è sceso dall'autobus, inseguito dai tre e ne è seguita una colluttazione in strada. Sono stati fermati tutti e quattro e portati negli Uffici della Polizia locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA