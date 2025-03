Sala, 'per il 25 aprile venite in tanti in piazza'

"Vi chiedo di fare la vostra parte nei giorni da qua al 25 aprile che dovrà essere un evento molto partecipato". È l'appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala ai cittadini in vista dell'anniversario degli 80 anni della Liberazione.

"Chiedo a tutti di aiutare nelle prossime settimane e di portare lungo le strade quante più persone possibile - ha aggiunto parlando in piazza Castello a margine di una tappa del tram dedicato alla Liberazione -. È l'80esimo anniversario, in questo momento storico ha un peso significativo e a chi dice "ancora a parlare di antifascismo'? Dico, ancora più che mai". "Sono preoccupato perché questa memoria e questo spirito va via via ad affievolirsi. Per questo dobbiamo fare la nostra parte", ha detto ancora Sala. Il sindaco ha poi ricordato il sacrifico dei dipendenti Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, per la Liberazione.

"Atm era stata particolarmente attiva negli scioperi del 1944 e i dipendenti avevano pagato un prezzo importante - ha concluso -. È anche per questo che al di là del giro e del piacere di salire su un vecchio tram, si è voluto dare questo messaggio". "L'Italia ha una Costituzione antifascista e non bisogna avere paura di dire questa parola - ha aggiunto il presidente di Anpi Milano, Primo Minelli -, come non ascoltiamo purtroppo da uomini importanti di governo".



