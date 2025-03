A Brescia BBQ Expo, l'arte della cucina all'aria aperta

L'arte del barbecue e della cucina outdoor sono protagoniste al Brixia Forum di Brescia, da oggi al primo aprile, del BBQ Expo, l'unica fiera in Italia dedicata a un fenomeno che sta ridisegnando il modo di vivere gli spazi esterni. Dalle più sofisticate tecnologie di cottura al design contemporaneo delle cucine en plein air, senza dimenticare che il barbecue è una cucina che valorizza il prodotto nella sua interezza, minimizzando gli sprechi. "L'obiettivo - commenta Mauro Grandi, direttore di Area Fiera - è democratizzare quest'arte della cottura, dimostrando che la passione per il barbecue non conosce barriere di spazio o di esperienza".

Protagonista della manifestazione le carni selezionate dai migliori produttori italiani, ma anche i più pregiati tagli provenienti da tutto il mondo, e le birre di qualità, grazie alla presenza di produttori e birrifici artigianali e alle distillerie. Novità di questa seconda edizione la pizza: tra gli espositori, ci sono i principali produttori di attrezzature professionali e forni per pizza, che presentano le ultime innovazioni tecnologiche insieme a farine di alta qualità.

Sono più di 80 gli eventi previsti tra showcooking e masterclass per apprendere nuove tecniche di cottura e di affumicatura. In programma anche la consegna dei Diplomi di Merito ai ristoratori della città di Brescia, e la BBQ Expo Master's Challenge, una battaglia all'ultimo sapore tra 30 team.



