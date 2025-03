20enne uccisa, preso il pirata, guidava con il piede ingessato

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato stamani un 43enne accusato di aver travolto e ucciso la notte scorsa una 20enne a Lurago Marinone, in provincia di Como, e di essere poi fuggito. L'uomo, secondo i primi accertamenti, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,49 mg per litro e con un piede ingessato.

L'uomo era nel suo appartamento e quando i militari sono arrivati stava dormendo. La 20enne, trascinata per una cinquantina di metri, è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Como.

I carabinieri hanno rintracciato il 43enne attraverso la targa dell’auto. L'uomo avrebbe riferito di aver subito proprio la sera prima il furto della vettura, una Volkswagen Golf, che in realtà i militati hanno rinvenuto abbandonata nello stesso comune dove l'uomo arrestato risiede. Per lui le accuse sono di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato.

La 20enne la notte scorsa era in auto con il fidanzato e la coppia si era fermata per accertarsi dei danni provocati dall'investimento di un animale selvatico. La ragazza era scesa e dopo pochi secondi era arrivata l'auto pirata che l'ha travolta.

