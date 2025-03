20enne uccisa: A.Fontana, 'massimo della pena per il pirata'

"Una condanna ferma e decisa per il colpevole di quella che non può che essere definita follia.

Massimo della pena e nessuna giustificazione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel rivolgere le condoglianze e la vicinanza ai familiari e gli amici della giovane vittima, sui propri profili social, commenta la notizia dell'accaduto a Lurago Marinone, in provincia di Como, dove una ventenne che era scesa dall'auto per soccorrere un animale è stata travolta da una macchina guidata da un 43enne, risultato ubriaco e con un piede ingessato, che è scappato senza fermarsi a prestare soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA