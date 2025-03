Scala, un podcast in cinque puntate per scoprire l'opera

Un podcast in cinque puntate per scoprire e imparare a conoscere quattro grandi opere del repertorio e una novità assoluta in cartellone alla Scala: sarà disponibile da domani sulle piattaforme 'La vertigine - scoprire l'opera' realizzato da Chora Media con il teatro milanese.

È la ventiduenne Costanza, conosciuta come Tabi, ad accompagnare gli ascoltatori in un viaggio che inizia con Norma di Bellini, passa a Tosca di Puccini, Così fan tutte di Mozart, Rigoletto di Verdi, per terminare con Il nome della rosa di Francesco Filidei che debutterà in prima mondiale proprio a Milano il prossimo 27 aprile.

Ad accompagnare Tabi alla scoperta del melodramma sono esperti, cantanti e musicisti con anche registrazioni fatte 'sul campo' da una sala prove del teatro. Nel caso di Norma si tratta del musicologo Emilio Sala, del mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya e della pianista Beatrice Benzi. Con Tabi a parlare di Norma è invece il direttore d'orchestra Michele Gamba, che la sta dirigendo alla Scala in questi giorni. A raccontare il mondo di Così fan tutte è Lidia Bramani, musicologa e studiosa della vita di Mozart, mentre a svelare i segreti di Rigoletto sarà Fortunato Ortombina, sovrintendente della Scala, studioso verdiano mantovano come lo stesso Rigoletto. Con lui Margherita Palli, che ha curato la scenografia dell'opera che sarà in programma dal 7 al 28 ottobre. Infine sarà lo stesso autore, il compositore Francesco Filidei, a raccontare il suo Nome della Rosa.



