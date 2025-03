Milano ricorda Pippa Bacca con una mostra a Palazzo Morando

Milano ricorda l'artista Pippa Bacca uccisa a 33 anni in Turchia durante una performance itinerante.

L'artista avrebbe oggi cinquant'anni e per festeggiarla Palazzo Morando | Costume Moda Immagine nell'ambito della Milano Art Week ospita la mostra 'Pippa Bacca: innesti'. Qui sarà possibile vedere le immagini e il vestito della sua ultima performance 'Sposa in viaggio' e una cinquantina di opere.

La mostra, aperta al pubblico da domani fino al 7 settembre, è curata da Mirco Marino e Rosalia Pasqualino di Marineo, con un'installazione di Cosimo Piovasco di Rondò, e in collaborazione con la famiglia di Pippa Bacca e il Comune.

Pippa iniziò la sua attività artistica intorno al 1995 e fino al 2008 produsse numerose opere usando la tecnica del ritaglio o, in alternativa, realizza delle performance. Gli 'innesti' che danno il titolo alla mostra sono incursioni di sue opere nelle sale e nel contesto del patrimonio storico di Palazzo Morando.

Ad accompagnare chi visita la mostra e il museo, sono le tracce della performance 'Sposa in viaggio', realizzando la quale è rimasta uccisa. L'8 marzo 2008 Pippa Bacca è partita da Milano in autostop, diretta verso Gerusalemme, per attraversare undici Paesi allora da poco usciti da guerre e tensioni. Nel percorso di Palazzo Morando, si svelano le tappe dell'itinerario e gli incontri avvenuti lungo il cammino, anche grazie alle fotografie di Sirio Magnabosco (a Istanbul) e Maja Slavec (a Lubiana). Nella Sala dell'Olimpo, sotto l'affresco che rappresenta le nozze tra Giove e Giunone, c'è il vestito da sposa, secondo esemplare realizzato in collaborazione con Byblos, identico a quello indossato durante il viaggio.

"Questa mostra ci permette di rendere omaggio a una grande artista milanese, ma anche di riflettere sulla sua visione del mondo, fatta di coraggio, libertà e un'umanità profonda", dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.



