Metalmeccanici scioperano in Lombardia, manifestazione a Milano

Dopo gli scioperi dei mesi scorsi, prosegue l'agitazione dei sindacati dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale, che si trova ancora in una fase di stallo. In Lombardia lo sciopero di otto ore ha avuto una larga adesione secondo Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, che definiscono la posizione di Federmeccanica-Assistal, che impedirebbero il riavvio di trattative, come "inaccettabile".

Le richieste riguardano aumenti che siano definiti nel contratto nazionale e non solo legati all'andamento inflattivo.

Secondo i sindacati, non vi sarebbe inoltre "disponibilità a regolare l'utilizzo dei contratti precari attraverso l'intesa nazionale" e a "ridurre l'orario di lavoro e a regolamentare lo smart working".

Presidi in Lombardia si sono tenuti in tutte le province, con la manifestazione più imponente a Milano, alla quale hanno partecipato diverse migliaia di lavoratori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA