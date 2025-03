La Caritas ambrosiana raccoglie fondi per il Myanmar

La Caritas Ambrosiana ha già stanziato 25mila euro e aperto una raccolta fondi per il Myanmar dopo il devastante terremoto di questa notte.

La Caritas Ambrosiana dal 2004 ha finanziato molti interventi e progetti di emergenza, ricostruzione e rafforzamento delle comunità locali in Myanmar, Thailandia e in altri paesi dell'area, nei mesi e negli anni successivi allo tsunami.

Per sostenere la raccolta fondi possono fare donazioni con carta di credito sul sito di Caritas Ambrosiana, con versamento sul conto corrente postale n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano, oppure con bonifico intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 Causale: Emergenza Myanmar Thailandia. Le offerte sono detraibili fiscalmente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA