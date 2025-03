Inchieste urbanistica, a Milano Sala ha incontrato i costruttori

È durato poco più di un'ora e mezza l'incontro tra i costrutti di alcuni cantieri bloccati dalle inchieste sull'urbanistica, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi. Tra le società presenti, Nexity, Bluestone e AbitareIn. L'incontro di oggi segue quello della settimana scorsa quando in Comune sono state ricevute le famiglie che si sono riunite in un comitato dopo aver investito per l'acquisto di una abitazione dove al momento non sanno ancora se riusciranno ad entrare.



