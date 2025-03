'Campioni ogni giorno', sport e disabilità per uno stile sano

Promuovere e facilitare l'accesso allo sport dei giovani con disabilità in Italia, incoraggiando uno stile di vita sano e favorendo l'inclusione e la socializzazione per contribuire allo sviluppo del movimento Paralimpico nel nostro Paese. Questo l'obiettivo del progetto 'Campioni ogni giorno' presentato oggi a Milano da Procter & Gamble (P&G), partner globale del Comitato Olimpico e Paralimpico Internazionale, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 ed il programma Adaptive Winter Sports.

Tra le iniziative, una ricerca per verificare l'effettiva accessibilità allo sport in Italia, un'applicazione per localizzare associazioni e centri sportivi accessibili nella propria zona di interesse, il lavoro in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 per consentire l'adozione anche in Italia del toolkit educativo globale "I'mPOSSIBLE" sviluppato dal Comitato Paralimpico Internazionale. E ancora: progetti per rendere accessibili agli sciatori con disabilità motorie la maggior parte delle baite nelle località sciistiche protagoniste di Milano Cortina 20206 e donazioni di ausili per praticare sport Paralimpici.

"Il programma 'Campioni Ogni Giorno' di Procter & Gamble è la prova che P&G comprende e apprezza appieno il ruolo chiave che lo sport paralimpico può svolgere nella creazione di un mondo più inclusivo. Il programma crea opportunità per tutti, non solo nello sport ma in tutti i settori della società" ha commentato Mike Peters, Ceo Comitato Paralimpico Internazionale, mentre secondo Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano "è importante unire le forze per garantire che ogni persona possa accedere alla pratica sportiva".

"La missione di P&G è chiara - ha aggiunto Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di P&G in Italia - migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future. Sappiamo bene come lo sport sia un agente di inclusione e di crescita potentissimo ma per chi ha disabilità è molto di più: è un 'ponte' verso la vita, che aiuta a socializzare, conoscere il proprio corpo e a spingersi più in là, superando i propri limiti".



