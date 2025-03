Assolto speaker radiofonico Proce da accusa di violenza sessuale

E' stato assolto oggi "perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Milano il conduttore, dj e speaker radiofonico Fernando Proce, che ha lavorato in importanti emittenti radio, e che era finito a processo con l'accusa di aver molestato una giovane, che stava facendo la 'gavetta' in radio, per alcuni mesi. Gli venivano contestati, in particolare, diversi episodi di molestie, verbali e fisiche, tra il 2019 e il 2020.

Accuse spazzate via oggi dalla sentenza dell'undicesima sezione penale di Milano con l'assoluzione con formula piena per Proce, nato a Lecce e che vive a Milano, assistito dall'avvocato Salvatore Pino.

Nell'autunno del 2020 la Procura di Milano aveva chiesto il processo per l'imputazione di violenza sessuale nella forma della lieve entità. L'indagine, coordinata dal dipartimento della Procura milanese che si occupa di presunti abusi, era scattata dopo la denuncia della giovane, anche parte civile nel processo.



