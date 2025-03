Motoraduno abusivo in centro a Milano, perquisiti organizzatori

La polizia locale di Milano ha identificato i presunti organizzatoti del raduno abusivo a cui hanno partecipato lo scorso 3 novembre una cinquantina di persone su moto e scooter, spesso senza targa o con la targa nascosta, che hanno attraversato la città per arrivare in via Montenapoleone dove hanno bloccato la strada facendo esibizioni con tanto di impennate e sgommate.

All'alba di ieri gli agenti hanno eseguito a Milano, Bologna e Bolzano i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Milano a carico dei tre e hanno sequestrato i loro dispositivi informatici e le loro moto.

I video del raduno, con tanti partecipanti senza casco, ma con sciarpe e occhiali per non essere riconoscibili, sono diventati virali. Però proprio i video e le immagini delle telecamere del Comune, insieme all'esame dei tabulati telefonici, ha permesso alla Squadra Interventi Speciali dell'Unità Radiomobile e agli agenti dell'Unità Investigazione e Prevenzione della Polizia locale di ricostruire come è stato organizzato il raduno, che era partito da Assago.



