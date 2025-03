Majorino, su liste d'attesa la Lombardia è modello al contrario

"La Lombardia un modello? Sì, ma al contrario. Un modello pensato in favore dei grandi gruppi privati che guadagnano dalle attese infinite dei cittadini che per farsi curare sono costretti a pagare". Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale Lombardia e membro della segreteria nazionale dem, a proposito di quanto dichiarato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessore al welfare Guido Bertolaso sulle liste d'attesa, dopo la lettera inviata alle Regioni dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

Majorino si è detto "basito" dalle parole di Fontana e Bertolaso sulle liste d'attesa". "Fontana dice che serve attivare le case di comunità, come se dipendesse da altri e non da lui, mentre secondo Bertolaso la Lombardia è un esempio perché ha attivato il centro di prenotazione unico per sanità pubblica e privata - ha aggiunto -, che invece è uno scandalo che non ci sia ancora, e lo sanno tutti i cittadini che provano a prenotare una visita o un esame. Non c'è perché nessuno riesce a imporre ai grandi gruppi privati di mettere a disposizione le proprie agende, nonostante vengano pagati con i soldi pubblici.

È veramente la realtà capovolta".



