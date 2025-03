La Lombardia al Vinitaly con 150 cantine e 1000 etichette

La Lombardia sarà presente al Vinitaly 2025, in scena a Verona dal 6 al 9 aprile, con oltre 150 cantine che rappresenteranno la regione con almeno mille etichette in degustazione.

Nel corso degli ultimi 15 anni, sottolinea la Regione, il valore dell'export dei vini lombardi è quasi raddoppiato, passando dai 176 milioni di euro del 2009 agli oltre 312 milioni di euro del 2024.

La vendemmia 2024, pur caratterizzata da condizioni meteorologiche tutt'altro che favorevoli, si è chiusa con una produzione di 935 mila ettolitri di vino, pari a 125 milioni di bottiglie potenziali, e con una quota dell'86% di vini a Denominazione di Qualità, ben al di sopra della media nazionale, ferma al 75%. Nel corso degli ultimi 12 mesi, inoltre, i prezzi all'origine della produzione vitivinicola lombarda sono cresciuti del 5,5%.

"Il patrimonio vitivinicolo della Lombardia - dichiara il presidente Attilio Fontana, che a Palazzo Lombardia ha partecipato alla presentazione del padiglione lombardo insieme all'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi - è un'eccellenza che affonda le radici nella ricchezza e nella varietà del nostro territorio. Le 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt lombarde sono l'espressione autentica di territori unici, modellati da paesaggi diversi, ma complementari, che conferiscono ai nostri vini caratteristiche distintive e inconfondibili".

"I nostri vini - sottolinea Beduschi - non sono solo un patrimonio a disposizione di milioni di consumatori di tutto il mondo, come dimostra l'export raddoppiato negli ultimi 15 anni, ma una risorsa di grande rilievo anche in termini economici.

Basti pensare che le quasi 3 mila imprese attive sul nostro territorio hanno garantito occupazione e generato nuove opportunità di lavoro anche nei momenti di maggiore incertezza a livello internazionale".

Oggi gli occupati stabili "sono quasi 6.500, in crescita dell'11,2% rispetto a dieci anni fa - conclude l'assessore -, cui si aggiungono migliaia di addetti stagionali e dell'indotto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA