Il 95% dei bambini soffre di 'ecoansia' per cambiamento clima

In Italia il 95% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni è preoccupato per il futuro della Terra e il 40% ha fatto un brutto sogno sul cambiamento climatico o sull'ambiente in pericolo. Emerge dallo studio 'Ecoansia e nuove generazioni', promosso da Sanpellegrino e ScuolAttiva Onlus, e sotto la supervisione scientifica dell'Università di Pavia.

I risultati della ricerca sono stati illustrati durante un incontro al Senato della Repubblica su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza.

La ricerca mette però in luce anche un lato positivo: nonostante il 95,6% del campione intervistato si senta responsabile della situazione, il 97,2% è convinto che il proprio impegno possa apportare un cambiamento significativo.

Dalla ricerca emerge anche che lo stress percepito dai bambini è influenzato dall'informazione sul cambiamento climatico. Questo ha spinto i promotori a formulare la proposta di un modello educativo, presentato oggi in Senato, per aiutare i più piccoli a gestire preoccupazione, tristezza e rabbia. Un modello che Sanpellegrino sosterrà con un progetto pilota nelle scuole primarie dei Comuni di San Giorgio in Bosco (Padova) e Cepina Valdisotto (Sondrio), dove ha suoi stabilimenti.



